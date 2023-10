Panchina Garcia – Il tecnico transalpino osservato speciale, la sua posizione resta in bilico

Il Presidente del Napoli è di pessimo umore, non bastava il momento no della squadra, ci voleva pure l‘ennesimo infortunio di Osimhen con la sua nazionale, avvenuto per giunta in una gara amichevole di nessuna importanza. Ieri, De Laurentiis era a Milano per il Consiglio di Lega ma presto tornerà al Centro sportivo di Castel Volturno per stare vicino al gruppo e tenere sotto osservazione l’allenatore che si trova ancora sulla panchina dei partenopei, solo per mancanza di alternative valide. Dunque, la posizione di Garcia resta ancora in bilico, in caso di altri risultati negativi nelle prossime gare, l’esonero, stavolta, sarebbe inevitabile. Il Napoli, oggi, perde, per oltre un mese, un giocatore fondamentale per gli obiettivi societari; Osimhen tra l’altro, a causa di infortuni subiti con la Nigeria, nelle prime stagioni ha già saltato 19 gare in azzurro (16 nel 2020-21, 3 nel 2022-23) e ora si potrebbe arrivare a 25. Numeri da capogiro, naturalmente, se in passato non hanno influito tanto sul rendimento della squadra, in questo periodo potrebbero penalizzare il club partenopeo. Da qui la grande preoccupazione del patron azzurro che sicuramente agirà contro la nazionale nigeriana per essere risarcito del danno procurato.