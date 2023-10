Belgio-Svezia, orrore a Bruxelles: spari in centro, morti due tifosi, arrestato l’attentatore

La notizia dell’atroce attentato ai danni di due tifosi svedesi a Bruxelles è arrivata tardi allo stadio Re Baldovino dove stava cominciando la sfida di qualificazioni a Euro 2024 tra Belgio e Svezia. Tanto che la partita è stata sospesa – e poi definitivamente annullata dall’Uefa – solo alla fine del primo tempo poiché la nazionale scandinava, una volta saputo il fatto, è rimasta sconvolta e ha deciso di non rientrare in campo. L’arbitro italiano Mariani ne ha preso atto e ha decretato la sospensione del match. Gli organizzatori, per prudenza, hanno però tenuto i 30mila spettatori all’interno dell’impianto per garantirne una uscita in sicurezza visto che l’attentatore è ancora in circolazione.

Per un tempo si è assistito a immagini surreali. Il gol al 15’ di Gyokeres, arrivato al termine di una splendida azione personale, è infatti stato festeggiato con gioia dai giocatori in campo e anche dal nutrito gruppo di tifosi svedesi in trasferta. Si è andato avanti normalmente con il Belgio che ha trovato il pareggio con il solito Lukaku, Poi, al duplice fischio di Mariani, è arrivata la doccia gelata per tutti. E l’inevitabile decisione di sospendere una partita che non aveva più motivo di proseguire.

Dopo una caccia all’uomo durata tutta la notte Abdesalem Lassoued, l’attentatore tunisino che ieri sera ha ucciso due uomini a Bruxelles, è stato individuato ed è morto dopo uno scontro con la polizia. L’operazione si è chiusa stamattina proprio nei pressi della sua abitazione, nel quartiere di Schaerbeek. Con un conflitto a fuoco di pochi secondi.

