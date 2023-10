Su chi cadrà la scelta di Garcia per sostituire Osimhen? Simeone o Raspadori a Verona?

L’infortunio di Vicxtor Osimhen che costringerà l’attaccante nigeriano a mancare dal terreno di gioco per più di un mese, darà l’opportunità a Simeone e a Raspadori di prendere il suo posto, alternandosi, nel tridente offensivo azzurro. Ma su chi cadrà la scelta del tecnico francese per la prossima gara di campionato? Chi tra i due, sabato pomeriggio, a Verona, avrà il ruolo di punta centrale? Il naturale sostituto di Osimhen è il Cholito , ex di turno al Bentegodi, l’argentino, l’anno scorso, prendendo l’eredità del nigeriano ha fatto abbastanza bene e pare che Garcia sia orientato proprio su di lui per dargli una maglia da titolare dal primo minuto. Anche perchè l’ex Sassuolo, attualmente con la nazionale italiana di Spalletti, potrebbe tornare affaticato dai due impegni ravvicinati con l’Italia, dove con Malta, da prima punta, peraltro, non è apparso nella migliore condizione. A Verona occorre assolutamente vincere per risalire la china ed un attaccante col fiuto del gol come l’argentino potrebbe essere un’arma in più per portare a casa i tre punti.