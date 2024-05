Anticipo ultima di serie A – La Fiorentina vince a Cagliari e si assicura, per ora, un posto in Conference League

Nel primo anticipo di serie A, valido per l’ultima giornata di campionato, in cui c’è stato l’addio al calcio di Claudio Ranieri, la Fiorentina ha espugnato il terreno di gioco del Cagliari, battendo i sardi per 3 a 2, un risultato che assicura ai viola, l’ottavo posto in classifica ed il diritto alla partecipazione alla Conference League del prossimo anno, in attesa della finale della stessa competizione, che si disputerà mercoledì 29, ad Atene, contro i greci dellìOlimpyakos. Qualora la formazione di Italiano si aggiudicasse la Coppa, si qualificherebbe per l’Europa League, liberando il postro alla nona in graduatoria, nella terza manifestazione continentale. Alla finestra, Torino e Napoli che sperano ancora di centrare l’Europa. Tuttavia, i granata di Juric hanno il vantaggio di avere un punto in più degli azzurri, lo scontro diretto a loro favore e una partita facile, a Bergamo. Per superre il Toro, i partenopei devono prima sconfiggere, domenica il Lecce, a Fuorigrotta e quindi augurarsi che i piemontesi non battano l’Atalanta, oramai senza più motivazioni, per dare il massimo, dopo aver raggiunto, meritatamente, il suo obiettivo.