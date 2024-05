ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs LECCE – Gli azzurri per chiudere dignitosamente e in bellezza, sperando, in extremis, di entrare in Europa

Sta per chiudere i battenti anche questo campionato di serie A, stravinto dall‘Inter che si è sostituito al Napoli dello scorso anno, facendo il vioto dietro di sè. Domenica, alle 18, a Fuorigrotta, i partenpei dovranno regalare, almeno nell’ultimo match, contro il Lecce, salvo, un successo che manca da tempo, per finire in bellezza e con dignità una stagione disastrosa, sotto tutti i punti di vista. Inoltre, vincendo contro i salentini, si potrebbe avere ancora un barlume di speranza di entrare in Conference League, nel caso in cui i gigliati toscani alzassero al cielo, nella finale con l’Olimpiakos, il trofeo europeo, liberando il posto allla nona classificata, che oggi è il Torino, con una lunghezza di vantaggio sugli azzurri di Calzona, il quale, però, avrà problemi di formazione, viste le tante assenze. Infatti, non saranno della partita i vari Mario Rui, Rrahmani, Osimhen, Zielinski. Dunque, al Maradona scelte quasi obbligate per il ct della Slovacchia che si affiderà, in difesa, davanti a Meret, a Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus,e a Olivera. Nella zona centrale del campo, spazio ad Anguissa, Lobotka, Cajuste. Infine, in avanti dovremmo rivedere Giovanni Simeone, punta di riferimento, con ai lati Politano e Kvaratskhelia. In casa giallorossa, Gotti dovrà fare a meno degli indisponibili Banda, Dermaku, Gendrey, Kaba, per cui, a Napoli, rivederemo lo stesso undici della settimana scorsa. Pertanto, queste le probabili formazioni del Maradona:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Calzona

LECCE (4-4-1-1): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Oudin; Piccoli. All. Gotti

E’ l’ora dei benedetti numeri della sfida tra campani e pugliesi: la compagine partenopea ha giocato contro i salentini in 3 competizioni tra A, B e Coppa Italia, per un totale di 36 partite, ottenendo 16 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte. In totale, 58 gol fatti e 38 gol subiti. Nella gara di andata, al Via del Mare, gli azzurri, allora guidati da Garcia, si imposero con un perentorio 4 a 0. Per la cronaca, la prima partita in terra campana tra le due contendenti di domenica, risale, addirittura, alla stagione 1948/1949, campionato di serie B, e terminò con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Dopo quel match Napoli e Lecce si sono incontrati in altre 13 occasioni di cui, dieci in massima serie e tre in cadetteria. I pugliesi hanno vinto, all’ombra del Vesuvio, solo una volta: era la stagione di serie A 1997/1998 ed il risultato fu di 4-2 per i giallorossi, la cui panchina era occupata dal tecnico Nedo Sonetti. Da allora, mai più un successo degli ospiti e siccome, in questa annata balorda, lo stadio di Fuorigrotta è diventato terra di conquista, non mi meraviglierei se gli ospiti affondassero il colpo, nuovamente, dopo 27 anni.