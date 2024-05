Beppe Galli, Vincenzo Fusco ed Enzo Bucchioni a Radio Punto Nuovo

AssoAgenti, il pres. Galli: “Nessuno attacco a De Laurentiis! Siamo al suo fianco, ma deve fare nomi e cognomi. Chiediamo un tavolo con le società da anni, solo Barone ci accolse. Anche nella nostra categoria ci sono persone poco per bene, ma la Federazione ignora le nostre denunce”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Beppe Galli, presidente dell’AssoAgenti: “Il comunicato di ieri non è stato un attacco a De Laurentiis. Anzi, appoggiamo il presidente: se ci sono davvero agenti che ricattano le società, siamo al suo fianco in questa battaglia. Ma ADL deve fare nomi e cognomi e fornire delle prove, non raccontare cose campate in aria. Altrimenti difendiamo la nostra categoria dinanzi ad attacchi gratuiti e generali. Lo Stato ci dà questa professione con esami e un albo da rispettare, dal 2018. Ormai siamo l’alibi del calcio moderno: qualsiasi problema sembra essere colpa nostra. De Laurentiis ci ha definito il male di questo movimento e come lui anche altri presidenti, ma nessuno fa mai nomi. Tirano la pietra e nascondono la mano. Nessuno ha mai voluto incontrarci in un tavolo istituzionale, solamente Joe Barone ci accolse al Viola Park per parlare dei pro e dei contro di questi rapporti. Serve dialogare e distendere, chiediamo da anni un incontro con le società e nessuno ce lo concede. Se le società spendono centinaia di milioni di euro senza poterselo permettere, la colpa non è dei procuratori… Anche nella nostra categoria ci sono persone poco per bene, quindi io sono peggio di De Laurentiis su alcune cose. C’è un regolamento che non viene rispettato e come presidente più volte abbiamo denunciato e segnalato alla Federazione le violazioni, ma neanche una è mai stata accolta. Questo la dice lunga. Quando i presidenti hanno bisogno di qualche aiuto, chiamano l’agente e si fanno dare una mano. Poi quando le cose non vanno bene, ci accusano di essere delinquenti. La legge dei contratti? Esiste già, semplicemente nessuno la applica. Non è la durata dei contratti di 5 o 6 anni il male. La società non può decidere da solo il futuro della società”.

Salernitana, l’ex Fusco: “L’esordio di Gerardo? Neanche quando toccò a me o al papà Luca fu più emozionante. Settori giovanili? Manca il coraggio”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Vincenzo Fusco, ex Salernitana e zio del giovanissimo Gerardo Fusco: “Una cosa inaspettata, un’emozione indescrivibile, non ricordo qualcosa di così forte neanche quando scendemmo in campo io o mio fratello con la maglia granata. Gerardo ha fatto solo un gradino, la strada è lunga, ma il suo vantaggio è di far parte di una famiglia in cui si mastica calcio. Io e Luca non abbiamo avuto questa fortuna in un certo senso: nostro padre non poteva darci consigli tecnici ma ci spronava tantissimo. Per noi è incredibile che abbia esordito perché mio fratello, che allena l’Under-17, non lo faceva giocare mai. Ma io credo che questo gli abbia dato l’umiltà che serve. Il futuro? La nostra speranza è che la Salernitana gli faccia un contratto. Certo è che ora lui deve triplicare le forze ma lui questo lo sa perché il DNA è quello, è una cosa della nostra famiglia. L’importante è che giochi, foss’anche in prestito. Settori giovanili? Qui manca il coraggio d’investire. È vero che ci sono annate in cui non escono talenti, bisogna lavorare sullo scouting ma gli stessi operatori devono seguire le linee guida che dà una società. E poi mancano le strutture, da nord a sud cambia molto, ma anche a nord non è che escano chissà che giocatori, per cui serve coraggio, il coraggio di avere anche pazienza. Giocatori come Lookman ed Ederson non sono delle bestie fisicamente, poi però tutti gli altri parametri sono a 10! L’ultima di campionato della Salernitana? Sarebbe bello vedere qualche altro giocatore del nostro settore giovanile esordire in un tempio del calcio come San Siro”.

Bucchioni: “Vittoria Atalanta frutto di 8 anni di libertà e serenità concessa a Gasperini. Al Napoli dovrebbe lavorare con un presidente che mette bocca su tutto… Italiano profilo più compatibile”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Ieri Gasperini ha sublimato 8 anni di Atalanta in una sola partita. Si è visto alla perfezione il suo calcio eseguito nei minimi dettagli. Un calcio divertente e intenso, che ha imparato ad aggiornarsi e a dominare contro chiunque. A volte serve un trofeo per illuminare una società, ma l’Atalanta è da anni che fa un lavoro come in pochissimi riescono a farlo. A Bergamo c’è una cultura che i Percassi hanno saputo esaltare. Gasperini è stato lasciato libero di lavorare, senza subire mai invasioni o disturbi. La società lo ha protetto e aiutato rafforzando la squadra. Sarebbe sereno anche al Napoli? Questo è un grande interrogativo. Chiunque viene accostato al Napoli, avrà gli stessi problemi. Se trovi un presidente che fa critiche pubbliche o private e mette bocca sulla formazione, diventa difficile. Di De Laurentiis si può dire tutto il bene possibile, ma c’è questo rovescio della medaglia. Deve essere il primo attore e mettere bocca su tutto, quindi chi va su quella panchina deve essere cosciente. De Laurentiis va gestito, per certi versi. Percassi, invece, ha un carattere agli antipodi e ha un altro modo di intervenire. Se Gasp non mette in chiaro le cose sin da subito, forse è meglio non accettare Napoli. Italiano è è più compatibile? Direi di sì, perché è un allenatore in ascesa ed è più predisposto ad accettare certe situazioni. Anzi può imparare tanto dal rapporto con un presidente come De Laurentiis, anche se non ammette alcuna intromissione nel suo lavoro tecnico”.