IL PUNTO SULLA A – Ultima giornata, Frosinone in B, Roma in Europa League, Napoli fuori dalle Coppe

Ieri si è messa la parola fine a questo campionato, vinto alla grandissima dall‘Inter che si è cucita la seconda stella sulle maglie, mentre i campioni uiscenti del Napoli hanno disonorato in pieno lo scudetto conquistato un anno fa, claassifvcandosi decimi e risultando fuori da ogni competizione continentale, dopo l’ennesima delusione patita dalla tifoseria, contro il Lecce che è uscito imbattuto dal Maradona, con uno squallido 0 a 0. L’ultimo verdetto ha decretato la retrocessione in B del Frosinone, che anche stavolta sale e vpoi riscende subito, in virtù del k o subito dall‘Udinese, in casa per 0 a 1, risultato che consente ai friluani la permanenza in massima serie. Anche l’Empoli ha conquistato, in extremis, la salvezza, avendo avuto la meglio sulla Roma per 2 a 1, Roma che, in seguito al successo dell‘Atalanta sul Torino per 3 a 0, deve accontentarsi dell’Europa League.

Gli altri risultati riquesto epilogo del torneo 2013/24, sono stati i seguenti:

Lazio .- Sassuolo 1-1

Verona – Inter 2 a 2

Resta, tuttavi,a un appendice al campionato, con il recupero tra Atalanta e Fiorentina che si giocherà, domenica prossima a Bergamo.