Napoli – Tre gare amichevoli di prestigio per gli azzurri nel ritiro di Castel di Sangro

Durante la seconda fase del ritiro precampionato della squadra di Spalletti, in programma dal dal 23 luglio al 6 agosto, il Napoli disputerà tre gare amichevoli contro avversarie spagnole di livello internazionale. Prima sfida quella con il l Mallorca, poi contro gli spagnoli del Real Valladolid, club di proprietà di Ronaldo Il Fenomeno, ex attaccante brasiliano che ha giocato con PSV Eindhoven, Inter e Real Madrid ed infine sarà la volta dell’Espanyol. In ultimo gli azzurri incontreranno, in una quarta amichevole, i turchi dell’Adana Demirspor, allenati da Vincenzo Montella e guidati, dall’ex attaccante di Milan e Inter Mario Balotelli. Insomma un fitto calendario per preparare al meglio il prossimo campionato 2022/23.