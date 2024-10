SECONDO INFORTUNIO IN CASA AZZURRA – Dopo Lobotka si fa male anche Olivera con la nazionale uruguaiana

Piove sul bagnato in casa Napoli; dopo l’infortunio di Lobotka, che salterà, almemo la prossima partita con l’Empoli, arrivano brutte notizie anche dall’Uruguay, si è fatto male infatti, pure il difensore Olivera. Il giocatore di Conte è stato sostituito dal ct uruguagio all’87′ minuto di gioco, durante la gara con l’Ecuador, perchè infortunatosi. Il problema registrato dal calciatore, ora è in fase di valutazione. Ovviamente, questa notizia mette in ansia l’allenatore dei partenopei, che dopo lo slovacco, potrebbe perdere anche il terzino sinistro per il lunch match in Toscana,; si attendono nuove in giornata per saperne di più sulle sue condizioni fisiche.