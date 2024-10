IL FISCHIETTO – Il Lunch match di domenica tra Empoli e Napoli sarà diretto da Abisso di Palermo, al Var Paterna

Per il Lunch match di domenica prossima, allo stadio Castellani, tra Empoli e Napoli, valido per l‘ottava giornata di serie A, è stato designato l’arbitro Abisso della sezione di Palermo: i suoi assistenti saranno Mastrodonato e Scarpa, mentre il ruolo di quarto ufficiale di gara è stato affidato a Sozza. Infine, in sala Var agirà il duo Paterna – Mariani. In questo campionato il fischietto siciliano ha diretto solo due gare, viceversa i precedenti, con gli azzurri in campo, risultano essere nove, in cui il Napoli, sotto la sua direzione, non ha mai perso, avendo collezionato otto successi ed un pari.