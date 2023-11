COPPA ITALIA – Il Napoli affronterà, agli ottavi di finale della competizione tricolore, il Frosinone

Ieri sera, battendo, sorprendentemente, i granata di Juric, allo Stadio Olimpico Grande Torino, per 1 a 2, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, il Frosinone si è regalato il match degli ottavi con i campioni d’Italia in carica, gara che si giocherà al Maradona il 19 dicembre prossimo. I ciociari hanno vinto meritatamente la partita, grazie alla verve e al desiderio di mettersi in mostra dei tanti giovani in rosa, primo fra tutto l’omonimo del più famoso attaccante ex Milan Ibrahimovic, autore del primo gol dei laziali. Nell’altro incontro successo ai rigori del Sassuolo contro lo Spezia, per 5 a 4, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sullo 0 a 0. Gli emiliani troveranno nel prossimo turno l’Atalanta.