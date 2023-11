ANTEPRIMA PARTITA SALERNITANA vs NAPOLI – Derby campano infuocato in cui gli azzurri non possono fallire la vittoria

Vigilia di campionato per la formazione di Garcia, la quale domani, per il primo anticipo dell’undicesimo turno di campionato, scenderà in campo allo stadio Arechi per incontrare i padroni di casa della Salernitana, fanalino di coda della graduatoria, in un derby campano che si preannuncia infuocato per ambedue le squadre che, in questo primo scorcio di stagione, non hanno soddisfatto le aspettative dei propri tifosi. Sia il tecnico azzurro che quello granata intendono voltare pagina per rimettersi in carreggiata, in particolare Inzaghi che ha il difficile compito di portare i suoi uomini sulla strada che conduce alla salvezza. Un ulteriore passo falso potrebbe costare carissimo all’ex attaccante della Juve. Naturalmente, i partenopei partono favoritissimi, però il derby è sempre un match particolare in cui tutto può succedere. D’altronde, pure dal punto di vista emotivo potrebbero esserci dei contraccolpi. Certamente la sfida regionale giunge in un periodo assolutamente delicato per i granata e gli azzurri che ancora sono alla ricerca di un‘identità perduta. Riguardo agli uomini che domani pomeriggio calcheranno il terreno di gioco dell’Arechi, l’allenatore francese, forse, sta pensando di cambiare modulo, sulla falsariga del secondo tempo contro il Diavolo rossonero che ha fruttato l’inaspettato pareggio per 2 a 2 ma per ora è solo un’ipotesi. Di contro Pippo Inzaghi, reduce dal successo straripante in Coppa Italia, contro una modesta Sampdoria predica la massima concentrazione difensiva, puntando sul rientro di Fazio e sull’estro di Dia in attacco, che nella passata stagione fece rinviare al Napoli la festa scudetto. Vediamo quali potrebbero essere le due formazioni scelte dagli allenatori:

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Jovane; Dia. All.: F. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: R. Garcia.

E’ il momento delle statistiche e della curiosità di questa gara: complessivamente azzurri e granata si sono dati battaglia in quattro competizioni, disputando 28 incontri. Il bilancio parla nettamente in favore dei partenopei che hanno vinto in 13 occasioni, contro solo 3 dei prossimi avversari, 12 invece i risultati nulli, infine il computo delle rete segnate è di 39 a 22 per gli azzurri. In massima serie registrano solo sei partite di cui 3 appannaggio del Napoli, 3 anche i pareggi. Per trovare l’ultima vittoria della squadra granata contro i cugini, dobbiamo risalire al 24 novembre 2002, campionato di Serie B, allora il risultato fu di 2-0, dopodiché la Salernitana ha ottenuto tre pareggi e quattro sconfitte, non riuscendo a trovare la via della rete in quattro gare. Per concludere, ricordiamo che i ragazzi di Inzaghi, in questo campionato, non hanno mai vinto.