LA SCOMMESSA

Scommesse Serie A e Top League Europee: Lazio-Juventus e Real Madrid-Barcellona al centro delle previsioni

Vincenzo Letizia 26 Ottobre 2025 0 52 sec read

Weekend di grande calcio e di emozioni anche per gli appassionati di scommesse sportive. Oggi, 26 ottobre 2025, il palinsesto delle principali leghe europee offre match ad alta tensione e quote interessanti per chi punta sul divertimento e sul brivido del gol.

In Serie A, occhi puntati su Lazio-Juventus (20:45), con l’Over 3.5 quotato 3,70 e la MultiGol 2-3 a 1,95, segno di un incontro con possibili molti gol. Prima, alle 18:00, Fiorentina-Bologna offre quote simili: Over 3.5 a 3,85 e MultiGol 2-3 a 1,97, suggerendo match aperto e combattuto.

Dalla Liga, spicca il confronto tra Real Madrid e Barcellona (16:15), con la quota “Gol/NoGol: Gol” a 1,30, indicazione di un match in cui entrambe le squadre dovrebbero andare a segno.

Infine, in Eredivisie, il big match Feyenoord-PSV Eindhoven (14:30) presenta la stessa giocata “Gol” a 1,35, promettendo spettacolo e reti.

Per gli appassionati di sistemistica, la combinazione proposta è una Multipla 4x: Lazio-Juventus, Fiorentina-Bologna, Real Madrid-Barcellona e Feyenoord-PSV Eindhoven. Una sfida di analisi, intuito e fortuna, con l’obiettivo di massimizzare il divertimento e le possibili vincite.

Il sistemino integrale prevede 2 fisse e due doppie. Buona fortuna.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

De Laurentiis ribadisce fiducia totale a Conte, adesso tocca alla squadra reagire

Dopo la sconfitta del Napoli contro il PSV Eindhoven, il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto pubblicamente con un messaggio forte al tecnico Antonio Conte, […]

25 Ottobre 2025 0 1 min read

UFFICIALE – Timothy Weah passa al Marsiglia

Dopo due stagioni in bianconero, Timothy Weah saluta la Juventus. È ufficiale il passaggio a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, del venticinquenne statunitense all’Olympique […]

6 Agosto 2025 0 1 min read

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Lucca, corpo estraneo; Spinazzola ci prova per tutta la gara

Milinkovic-Savic 6 – Disturba con un’uscita disperata il tentativo a colpo sicuro di Pedersen, nel primo tempo, per il resto ordinaria amministrazione. Di Lorenzo 5.5 […]

18 Ottobre 2025 0 1 min read

Inaugurato un nuovo Club Napoli ai Colli Aminei

È stato inaugurato un nuovo Club Napoli Colli Aminei a Napoli con una cerimonia tenutasi il 12 ottobre 2025. All’evento hanno partecipato Tommaso “Tommy” Starace […]

12 Ottobre 2025 0 34 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui