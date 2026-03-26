ITALIA

Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean regalano la finale a Gattuso

Redazione 26 Marzo 2026 0 41 sec read

L’Italia continua a sognare il Mondiale e non fallisce la prima prova decisiva. Gli azzurri battono l’Irlanda del Nord per 2-0 nella semifinale dei playoff. Decisivo il secondo tempo. Al 56′ Tonali a segno per l’1-0. Poi all’80’ arriva il raddoppio siglato da Kean. Il destino della Nazionale si deciderà martedì prossimo nella finale dei playoff (in trasferta) contro la Bosnia.

Il tabellino di Italia-Irlanda del Nord 2-0
Marcatori: 56′ Tonali, 80′ Kean
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (63′ Gatti), Calafiori; Politano (83′ Palestra), Barella, Locatelli, Tonali (83′ Pisilli), Dimarco; Kean 7 (88′ Raspadori), Retegui (63′ Pio Esposito). Ct. Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin (69′ Smyth), S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer (79′ Reid); Price; Donley (79′ Magennis). Ct. O’Neill.
Arbitro: Makkelie (Olanda)
Ammoniti: Bastoni (ITA)

Sky.it

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