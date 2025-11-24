IL FISCHIETTO

IL FISCHIETTO – NAPOLI vs QARABAG sarà diretta dal polacco Marciniak, vecchia conoscenza degli azzurri

Armando Fico 24 Novembre 2025 0 48 sec read

Domani, martedì 25 novembre, il Napoli torna al Maradona per disputare la quinta gara di Champions League contro il Qarabag, compagine che precede la formazione azzurra, nella classifica generale, avendo conquistato 7 punti, 3 in più dei partenopei. Arbiterà l’incontro il polacco Marciniak, vecchia conoscenza del Napoli, avendolo già diretto in passato. I suoi assistenti saranno Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, quindi Wojciech Myc sarà il quarto uomo e çer finire, al Var opereranno l’olandese Van Boekel ed il croato Ivan Bebek. Dicevamo che l’arbitro polacco ha già incrociato  l’undici partenopeo, infatti registriamo tre precedenti:, quello che è rimasto più impresso nella mente dei tifosi napoletani risale al quarto di finale di Champions, del 18 aprile 2023,  contro il Milan, al Maradona. La partita terminò 1 a 1 e segnò l’uscita dalla competizione del Napoli che all’andata a San Siro perse per 1 a 0. Fu però  nna gara contrassegnata da diverse decisioni arbitrali molto discuribili, fra rigori assegnati e non assegnati ed  una gestione dei cartellini considerata abbastanza controversa.

Armando Fico

