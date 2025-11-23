Derby di Milano: il Milan vince con Pulisic e un super Maignan, Inter sprecona

Il derby di Milano parla rossonero al termine di una sfida intensa, nervosa, ricca di episodi. Il Milan colpisce al momento giusto, grazie alla zampata di Pulisic nella ripresa, e poi si affida alle mani provvidenziali di Maignan, decisivo nel respingere tutto: le conclusioni nerazzurre, i legni colpiti e soprattutto il rigore di Calhanoglu che avrebbe potuto riaprire tutto. L’Inter crea, spreca e si smarrisce nei momenti chiave; il Milan, invece, resta cinico, compatto e concreto, rispondendo alla Roma e rimanendo incollato alla vetta.