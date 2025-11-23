BASKET – La Guerri Napoli stende il Banco di Sardegna Sassari per 86-75: super Flagg e Croswell

La Guerri Napoli (record 4-5) torna alla vittoria imponendosi per 86-75 contro il Banco di Sardegna Sassari (record 2-7).

Dopo un primo periodo equilibrato, El-Amin e Bolton salgono di colpi con le loro iniziative dal palleggio e l’atletismo di Flagg sui due lati del campo regala ai partenopei il +11 sul finire del tempo (46-35). Sassari mostra comunque il proprio orgoglio con le accelerazioni di Buie dal palleggio e i liberi di Vincini e Johnson che valgono anche il -1 sul 58-57 nella fase finale del terzo periodo. Il Banco di Sardegna, tuttavia, non riesce mai a riagganciare gli avversari, che tornano a spingersi via con una bomba di Bolton, i tiri in corsa di Flagg e Gentile e una serie di pick and roll conclusi da Croswell, che mettono la cera lacca sul successo della formazione di coach Magro.

I partenopei sono stati guidati dai 24 punti, 9 rimbalzi e 6 falli subiti di Flagg (24 di valutazione), i 18 punti, 6 falli subiti e 5 rimbalzi di Croswell (24 di valutazione), i 17 punti, 7 rimbalzi, 5 assist e 5 falli subiti di Bolton (22 di valutazione) e i 14 punti di El-Amin. Agli ospiti non sono bastati i 18 punti e 6 assist di Buie (23 di valutazione), i 14 punti di Beliauskas e gli 11 punti e 8 rimbalzi di Thomas.