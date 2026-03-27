ITALIA – Buona la prima degli azzurri, nella semifinale con l’Irlanda, ora testa alla Bosnia contro cui si giocherà martedì prossimo, in trasferta

Buona la prima partita degli azzurri in chiave spareggi per accedere ai Mondiali di giugno 2026, negli Stati Uniti, Canada e Messico. Con il successo, in semifinale con l’Irlanda del Nord, l’Italia guadagna la finalissima, contro la Bosnia che ha vinto ai rigori, con il Galles, in programma martedì 31 marzo, in trasferta. Gara che, in caso di un’altra vittoria, ci porterebbe ai giocare, dopo 12 anni, il campionato del mondo. In realtà non una partita brillante, quella degli uomini di Gattuso ma molto importante era, esclusivamente, il risultato e l’Italia raggiunge l’obiettivo di andare avanti. Tutto , però, è ancora in gioco e in Bosnia sarà un match molto ostico in cui i padroni di casa daranno l’anima in campo per ottenere un successo prestigiosa contro una squadra blasonata ed ovviamente per qualificarsi alla fase finale della maggiore manifestazione del mondo, per nazioni. Pertanto occorreranno gambe, cervello, massima determinazione e fame di vittoria per venire a capo della partita da dentro o fuori. Una sconfitta sarebbe un”umiliazione troppo grande; restare a casa per la terza volta di seguito, costituirebbe uno smacco insopportabile per la nostra rappresentativa, per Gattuso e soprattutto per i tifosi italiani. La cosa rassicurante è che Donnarumma e soci sono vivi e vegeti e non hanno nessuna voglia di non andare a giocare in Nord America. Basta un ultimo sforzo in terra bosniaca per compiere la missione prefissata.