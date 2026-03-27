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NAPOLI – In arrivo una multa salatissima per Romelu Lukaku, reo di essere rimasto in Belgio, causando una sorta di rottura col club azzurro

Armando Fico 27 Marzo 2026 0 54 sec read

Romelu Lukaku, che non voluto partecipare alle amichevoli del Belgio per allenarsi a Castel Volturno, dove era atteso nella giornata di ieri, non si è presentato, al Centro sportivo, agli ordini del secondo allenatore Stellini, cambiando improvvisamente programma, decidendo di  restare in patria; l’attaccante ha scelto di allenarsi in Belgio, venendo meno alla sua promessa. La Società di De Laurentiis, è rimasta stupita da tale scelta, non aspettandosi un comportamento così irriguardoso da parte di Big Rom. Se non è rottura, questa, poco ci manca. Uno strappo, ora difficile da ricucire tra calciatore e dirigenza. Aspettando che torni in sede anche Conte, il Napoli, per punizione, gli affibbierà una multa molto salata. Intanto, nel pomeriggio di ieri, vi è stato un contatto telefonico fra il bombe belga, il Ds Manna e l’agente Federico Pastorello. Ma il calciatore non ha cambiato idea e resterà, in Belgio,  fino a venerdì prossimo. Quest’atteggiamento, assai sgradito dal presidente De Laurentiis, quasi certamente, metterà fine al suo rapporto contrattuale col Napoli, per cui ci sarà l’addio, al termine del campionato. Questa  è la sensazione di tutti gli addetti ai lavori

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