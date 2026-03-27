NAPOLI – In arrivo una multa salatissima per Romelu Lukaku, reo di essere rimasto in Belgio, causando una sorta di rottura col club azzurro

Romelu Lukaku, che non voluto partecipare alle amichevoli del Belgio per allenarsi a Castel Volturno, dove era atteso nella giornata di ieri, non si è presentato, al Centro sportivo, agli ordini del secondo allenatore Stellini, cambiando improvvisamente programma, decidendo di restare in patria; l’attaccante ha scelto di allenarsi in Belgio, venendo meno alla sua promessa. La Società di De Laurentiis, è rimasta stupita da tale scelta, non aspettandosi un comportamento così irriguardoso da parte di Big Rom. Se non è rottura, questa, poco ci manca. Uno strappo, ora difficile da ricucire tra calciatore e dirigenza. Aspettando che torni in sede anche Conte, il Napoli, per punizione, gli affibbierà una multa molto salata. Intanto, nel pomeriggio di ieri, vi è stato un contatto telefonico fra il bombe belga, il Ds Manna e l’agente Federico Pastorello. Ma il calciatore non ha cambiato idea e resterà, in Belgio, fino a venerdì prossimo. Quest’atteggiamento, assai sgradito dal presidente De Laurentiis, quasi certamente, metterà fine al suo rapporto contrattuale col Napoli, per cui ci sarà l’addio, al termine del campionato. Questa è la sensazione di tutti gli addetti ai lavori