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Napoli, infortuni Buongiorno e Lucca: il report ufficiale

Vincenzo Letizia 23 Luglio 2026 0 46 sec read

Il Napoli fa i conti con i primi infortuni della stagione 2026/2027.

Quest’oggi, a Lione, è stato operato Alessandro Buongiorno. Il difensore ex Torino è stato sottoposto a un intervento di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita e inizierà la riabilitazione dopo un periodo di immobilizzazione

Novità anche per quanto riguarda Lorenzo Lucca: l’attaccante si è fermato nel finale dell’amichevole con l’Arezzo e dagli esami è emersa una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore.

Napoli, il bollettino sulle condizioni di Buongiorno e Lucca

Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione.

Dopo l’infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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