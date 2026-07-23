Napoli, infortuni Buongiorno e Lucca: il report ufficiale

Il Napoli fa i conti con i primi infortuni della stagione 2026/2027.
Quest’oggi, a Lione, è stato operato Alessandro Buongiorno. Il difensore ex Torino è stato sottoposto a un intervento di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita e inizierà la riabilitazione dopo un periodo di immobilizzazione
Novità anche per quanto riguarda Lorenzo Lucca: l’attaccante si è fermato nel finale dell’amichevole con l’Arezzo e dagli esami è emersa una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore.
Napoli, il bollettino sulle condizioni di Buongiorno e Lucca
Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione.
Dopo l’infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore.