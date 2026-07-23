Manna fa chiarezza: “Buongiorno assenza pesante, Anguissa è fondamentale. Lucca deve crescere, nessuna emergenza in attacco”



DIMARO FOLGARIDA – Chiarezza, realismo e fiducia nel progetto. Dal ritiro di Dimaro-Folgarida il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha affrontato tutti i principali temi dell’attualità azzurra: mercato, obiettivi stagionali, situazione degli infortunati e valutazioni sulla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Mercato: equilibrio economico prima di tutto

Manna ha ribadito che il Napoli continuerà a investire, ma senza perdere di vista la sostenibilità finanziaria.

“Gli obiettivi non cambiano, ma dobbiamo rientrare nei parametri economici. Se ci saranno opportunità per migliorare la rosa le coglieremo, senza fare operazioni prive di logica.”

Il ds ha inoltre confermato l’interesse per Zeballos e Favasuli, precisando però che eventuali affondi arriveranno soltanto se le condizioni economiche lo consentiranno.

Buongiorno ko: possibile intervento in difesa

L’argomento più delicato resta quello legato all’infortunio di Alessandro Buongiorno.

“La sua assenza ci ha colti alla sprovvista perché ritenevamo il reparto completo. Attendiamo il recupero di Beukema e il rientro di Olivera, che può ricoprire anche il ruolo di centrale. Valutiamo il mercato, ma senza fretta.”

Anguissa resta un punto fermo

Sul centrocampo Manna è stato categorico.

“Anguissa è un giocatore fondamentale e non è sul mercato. Ripartiamo da lui, poi valuteremo insieme il futuro.”

De Bruyne e Milinkovic-Savic

Il direttore sportivo ha parlato anche della situazione di Kevin De Bruyne, ammettendo di non aver apprezzato alcune sue recenti dichiarazioni.

“Ha un contratto con il Napoli, dovrà rientrare e mettersi a disposizione del gruppo. Ci confronteremo serenamente.”

Per quanto riguarda Milinkovic-Savic, ogni decisione verrà presa insieme ad Allegri.

Lucca: “Ha qualità, ma deve dimostrare di meritare il Napoli“

Parole chiare anche su Lorenzo Lucca.

“Ha grandi qualità, ma anche aspetti sui quali deve migliorare. Lo sappiamo noi e lo sa lui. Tocca a lui fare il salto definitivo e dimostrare di essere un calciatore da Napoli.”

Attacco: nessun allarme

Nonostante le discussioni sul numero di gol realizzati nella scorsa stagione, Manna non vede emergenze.

“Crediamo molto nel nostro reparto offensivo. Abbiamo piena fiducia nel lavoro di Allegri e siamo convinti che riuscirà a valorizzare tutto il potenziale della squadra.”

Il rapporto con Allegri

Infine il ds ha evidenziato la piena sintonia con il nuovo allenatore.

“Il confronto è quotidiano. C’è grande stima reciproca e una visione comune. Siamo convinti di avere una squadra in grado di competere fino in fondo in tutte le competizioni e vogliamo riscattarci anche in Champions League.”