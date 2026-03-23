IL PUNTO SULA A – 30esima giornata, la Fiorentina ferma l’Inter, Como a valanga sul Pisa, successi anche dell’Atalanta e delle romane

L”Inter prosegue il suo cammino all’indietro, come i gamberi; ieri, nel posticipo del Franchi si fa raggiungere sull’1 a 1 dalla Fiorentina, in piena bagarre retrocessione. Altri due punti persi che avvicinano Milan e Napoli, rispettivamente a 6 e 7 lunghezze dalla capolista, a otto giornate dal termine del campionato, che sicuramente non è ancora chiuso. I nerazzurri di Chivu, nei confronti del Napoli, hanno perso ben 7 punti, mentre col Milan ne hanno persi 5, per cui un minimo di paura, memori di quanto successo nello scorso torneo, serpeggia tra le fila della formazione lombarda. Riusciranno gli uomini del tecnico rumeno a perdere pure questo scudetto? Il vantaggio, per ora, è ancora cospicuo ma continuando così e per giunta con due difficilissime gare alle porte, come quelle con la Roma in casa e col Como,in trasferta, entrare nel panico non è poi così difficile. Qualche speranzella, le due inseguitrici ce l’hanno ancora. Quando si va nella paura niente è impossibile. Ora la serie A si ferma per la sosta delle Nazionali, in cui l’Italia è chiamata alla semifinale spareggio, contro l’Irlanda del Nord di giovedì prossimo a Bergamo. Alla ripresa, poi, assisteremo a Inter-Roma e Napoli-Milan. I nerazzurri potrebbero vincere con i giallorossi e sperare nel pareggio, tra le due rivali. Se così fosse lo scudetto andrebbe sulle maglie di Lautaro e compagni. Tornando ai risultati di ieri, il Como di Fabregas, a valanga sul Pisa, con ben cinque reti, mette una seria ipoteca sul quarto posto. La squadra di Gasperini, torna alla vittoria, sconfiggendo il Lecce per 1 a 0. L‘Atalanta, dal canto suo, battendo, di misura, il quasi retrocesso Verona, prenota un piazzamento europeo tra Europa o Conference League. In coda, la Viola prende una boccata d’ossigeno, distanziando le sabbie mobili della zona salvezza, di due punti. Anche La Lazio, vincendo, al Dall’Ara, per 2 a 0, contro un Bologna, stanchissimo per le fatiche di Coppa, fa un passo in avanti.