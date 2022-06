Napoli, il Chelsea è interessato a Koulibaly: contatto con l’agente a Londra

Il Chelsea continua a pensare a un difensore per la prossima stagione e continua a pensare a nomi “italiani” per rafforzare il reparto. Dopo le idee Skriniar e De Ligt, infatti, i Blues guardano anche in casa Napoli e puntano Kalidou Koulibaly. Nelle ultime ore c’è stato un contatto con l’agente a Londra. I prezzi molto alti di De Ligt e Skriniar hanno quindi portato il Chelsea a informarsi con il club campano per Koulibaly, il cui prezzo potrebbe essere minore visto che il difensore senegalese ha un solo anno di contratto rimanente.

