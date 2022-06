Serie A, è ufficiale: ecco lo spareggio Scudetto

La FIGC approva l’introduzione dello spareggio scudetto per la Serie A. Lo ha comunicato la stessa Federcalcio italiana tramite i canali ufficiali, a margine del Consiglio Federale odierno.

Di seguito, il comunicato della FIGC sulle modifiche regolamentari, tra cui lo spareggio scudetto per la Serie A: “Il Consiglio Federale ha approvato le modifiche richieste per rendere definitiva la regola delle cinque sostituzioni (con la sesta aggiuntiva nelle gare che prevedono i tempi supplementari) e per introdurre la gara di spareggio per l’assegnazione dello scudetto (con i tiri di rigore, senza tempi supplementari, in caso di parità nei 90’) nel caso si verificasse la situazione di pari punti in classifica tra due squadre al termine del campionato di Serie A“.

Nel comunicato della FIGC sono riportate anche le parole di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, in conferenza stampa, riguardo al Bilancio consuntivo 2021: “È un bilancio straordinario che ha battuto ogni record in termini di Valore della Produzione superando anche quello del 2006, quando la Nazionale si laureò Campione del Mondo“.