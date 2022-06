Napoli – Tra tanti dubbi e incertezze, ecco la formazione azzurra, ad oggi, ma………

Siamo a fine giugno, il calciomercato è ancora chiuso ufficialmente perchè aprirà i battenti solo dopodomani primo luglio, per cui tutto potrà accadere da qui a settembre quando la sessione estiva terminerà. Il Napoli si è mosso con largo anticipo per sostituire i partenti Ghoulam e Insigne e ha acquistato il terzino sinistro Olivera e l’esterno d’attacco Kvaratskhelia. Ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere riguardo soprattutto a Koulibaly e Meretens. Tuttavia vediamo, con la rosa attuale, quale potrebbe essere la formazione della prossima stagione. Il pacchetto arretrato si presenta abbastanza forte con Meret tra i pali, Mathias Olivera, esterno basso mancino, Giovanni Di Lorenzo, dal lato opposto, mentre il duo di centrali difensivi, in caso di conferma del senegalese, sarebbe lo stesso della stagione passata, ossia Amir Rrahmani e Kalidou Koulibaly. La zona mediana del campo vedrà nuovamente la presenza di Frank Anguissa e Stanislav Lobotka, che hanno fatto benissimo in quel ruolo. In avanti il neo azzurro. Khvicha Kvaratskhelia, Zielinski e Lozano comporranno il trio offensivo alle spalle dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Ovviamente parliamo di un’ipotesi di formazione, tenendo conto dei giocatori che, in questo momento, sono a disposizione di Spalletti, ma da qui a poco le cose potrebbero nettamente cambiare, pur se, a mio modesto avviso, l’undici ipotizzato non sarebbe niente male.