Aurelio, è finito il tempo delle riflessioni: sul mercato urge uno scossone

Non è più tempo di aspettare. Bisogna muoversi e farlo in fretta. Urge un’accelerata importante sul mercato, almeno per quanto concerne il grande vuoto lasciato dalla partenza di Kim. Attendere ancora può rivelarsi controproducente per il club. Lo staff societario ha aggiunto il direttore sportivo Mauro Meluso. Una figura esperta, che speriamo abbia quel raggio di azione necessario per chiudere, insieme a Micheli e Mantovani, l’acquisto di un centrale importante.

Da Kilman a Danso: chi arriverà? La forbice di nomi, inizialmente abbastanza larga, adesso rischia di restringersi sempre di più e il Napoli non può permetterselo. Il problema non sono i soldi. Quelli ci sono, ma il rischio di tirare troppo la corda è un pericolo grandissimo che non bisogna correre. All’inizio del campionato mancano circa due settimane e il precampionato ha chiaramente detto che alcuni elementi possono essere delle buone alternative ma non titolari.

Il Napoli ha il dovere di difendere uno scudetto strameritato. Per farlo non può certamente presentarsi con Ostigard titolare. Il difensore potrà diventare il migliore centrale al mondo (glielo auguriamo) ma certi errori come quello commesso nell’amichevole contro il Girona non sono ammessi neanche contro i dilettanti del Don Bosco. Un passaggio suicida all’indietro, come quello effettuato nell’amichevole contro gli spagnoli, non puoi consentirtelo neanche in amichevole. Auspichiamo,quindi, un immediato intervento sul mercato.

E’ ora di blindare la difesa perchè il Napoli ha altre questioni da chiudere: in primis il rinnovo contrattuale di Osimhen, che si sta trascinando troppo e rischia di diventare un ‘caso’ stucchevole per non aggiungere altro. C’è da capire cosa fare con Demme, chi prendere al posto di Ndombele, vedere se Lozano resterà. In caso contrario bisognerebbe prendere anche un suo sostituto.

Detto questo, a nostro avviso ci sono già due calciatori in grado di dare il loro contributo: Zanoli e Folorunsho. Il primo ha mostrato una buona personalità. Dal punto di vista tecnico, l’esterno difensivo ha una buona progressione e forza fisica. Non è un caso che diversi club lo stiano chiedendo con insistenza. A volte sa essere devastante con le sue accelerazioni. Da tenere sicuramente.

Folorunsho può solo confermare quanto fatto di buono nel Bari. Fa bene Garcia a monitorarlo ma ci auguriamo che alla fine possa restare. Può ricoprire diversi ruoli di centrocampo e in più ha un tiro potentissimo. Intelligente tatticamente, il centrocampista ha nelle sue corde anche alcune reti. Il Napoli può essere ancora la squadra da battere. Basta perdere altro tempo. Serve poco per completare alcune mancanze, ma il tempo è tiranno.