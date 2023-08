De Laurentiis pronto ad offrire a Osimhen un ingaggio vicino agli otto mln di euro pur di trattenerlo

Ieri, nel ritiro abruzzese del Napoli, c’è stato un altro incontro tra il presidente De Laurentiis e l’agente di Victor Osimhen Roberto Calenda. Da quanto ci risulta il patron azzurro è disponibile ad offrire all’attaccante nigeriano un ingaggio molto vicino agli otto milioni, bonus compresi, più una grossa percentuale sui diritti d’immagine. Non è arrivata la firma, tuttavia, traspare ottimismo sulla chiusura del contratto che scadrebbe nel 2027. Insomma l’imprenditore cinematografico le sta tentando tutte per trattenere il suo bomber, tanto agognato dagli arabi. Il nodo spinoso, però, resta la clausola che procuratore e giocatore vorrebbero non fosse più alta di120 milioni, mentre De Laurentiiis sarebbe intenzionato ad arrivare a 160. Alla fine, si potrebbe chiudere a 140 con buona pace di tutti. Questo grosso passo in avanti della società a venire incontro alle esigenze economiche di Osimhen, fa ben sperare ma per avere nero su bianco dovremo attendere ancora un pò.