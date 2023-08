Nel tardo pomeriggio di oggi, gli azzurri disputeranno la quarta amichevole precampionato contro il Girona

Quarta amichevole estiva, stamane, per gli azzurri, nel ritiro di Castel di Sangro. Avversari di turno gli spagnoli del Girona, squadra ostica per un test molto probante in vista dell’imminente esordio nel nuovo campionato a Frosinone il giorno 19 agosto. Come nell’ultima gara contro i turchi di sabato scorso, vinta per 4 a 0, l’allenatore transalpina manderà in campo, allo stadio Patini, tutti i pezzi pregiati e molto probabilmente confermerà in toto la squadra vista all’opera con l’Hatayspor, optando ancora per il modulo 4-2-3-1 che vede Raspadori titolare, così come Ostigard. Non al meglio delle condizioni fisiche i vari Elmas, Mario Rui e Lobotka, che non faranno parte del match. Pertanto, il Napoli dovrebbe schierarsi con la seguente formazione:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen.

Per la cronaca , pure l’anno scorso, sempre in Abruzzo, i partenopei di Spalletti affrontarono gli spagnoli, vincendo per 3 a 1. Un precedente di buon augurio per gli uomini di Garcia, impegnati, nella prossima stagione a difendere il titolo e lottare per un posto al sole in Champions League. Anche questa partita si potrà seguire live solo sulla piattaforma Sky al costo di 10 euro.