ANTICIPO DI A – Undicesima giornata, Juve a valanga sull’Empoli

Nel primo anticipo dell’undicesima giornata del campionato di serie A, disputato ieri sera, allo Stadium di Torino, la compagine bianconera di mister Allegri ha centrato il secondo successo di fila, dopo quello ottenuto nel derby della Mole, surclassando l’Empoli con un poker di gol, 4 a 0, infatti il finale, in virtù delle reti realizzate da Kean, MacKennie e doppietta di Rabiot. Dunque le ramanzine fatte alla squadra, per i disastri precedenti, giunte dall’alto, stanno dando i loro frutti e la Juve ha ripreso a camminare. Grazie a questo brillante risultato i bianconeri salgono a 18 punti in classifica, sorpassando l’Inter, per il momento ferma a 18. Oggi altri tre incontri tra cui spiccano Milan – Monza e Fiorentina – Inter.