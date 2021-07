Calciomercato: il Chelsea ha proposto al Napoli il prestito gratuito di Bakayoko

Per la serie a volte ritornano, ci potrebbe essere un clamoroso ritorno del centrocampista francese, pupillo dell’ ex tecnico azzurro Gattuso, all’ombra del Vesuvio. Infatti giungono notizie dall’Inghilterra, secondo le quali il Chelsea avrebbe proposto al Napoli il prestito gratuito di Bakayoko, pur di liberarsi parzialmente del suo ingaggio. Come sappiamo il club di De Laurentiiis, a seguito del grave infortunio di Demme, ha bisogno assoluto di un centrocampista. Per il momento restano bloccati sia Fabian che Gaetano. Vista la mancanza di liquidità nelle casse del Napoli, la soluzione offerta dalla società londinese non è da trascurare, anche perchè Giuntoli deve operare, se non si riesce a cedere, solo attraverso i prestiti. La dirigenza partenopea ha chiesto al Chelsea un pò di tempo per pensarci, nel frattempo il direttore sportivo sta sondando il terreno per quanto riguarda due possibili obiettivi: Zakaria e Berge, calciatori importanti che però andrebbero via solo a titolo definitivo.

Fonte. “Il Mattino”