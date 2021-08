Formazione anti Pescara: nel Napoli mancherà Manolas

Vigilia dell’amichevole Pescara – Napoli, ultimo match di rifinitura prima dell’esordio in campionato, tra nove giorni a Fuorigrotta. La gara che si disputerà a Castel di Sangro, allo stadio Teofilo Patini, avrà inizio alle 17,30 e vi potranno accedere 3000 spettatori, tutti muniti di green pass. Stamane il tecnico toscano ha provato la formazione anti abruzzesi, caricando, come suo solito, tutti i giocatori a disposizione. A quanto pare nel duo centrale di difesa mancherà il greco Manolas, il cui posto dovrebbe essere preso da Rrahmani. Molto probabilmente lo schema che adotterà Spalletti sarà il canonico 4/2/3/1. Si vocifera inoltre una sorpresa dietro la punta di riferimento Osimhen. Il probabile undici iniziale che scenderà in campo domani pomeriggio, pertanto, dovrebbe essere il seguente: Meret tra i pali, esterni bassi Di Lorenzo a destra e Mario Rui sulla corsia mancina, coppia di difensori centrali Rrahmani e Koulibaly, nella zona mediana il duo Lobotka. Fabian Ruiz e in avanti Osimhen con alle spalle Elmas, mentre sui lati esterni Politano ed Insigne. Come per la partita di domenica scorsa con l’Ascoli, i tifosi azzurri potranno assistere a questa amichevole, in chiaro, collegandosi all’emittente partenopea Canale 8 che viene irradiato sul programma 13 del digitale terrestre.