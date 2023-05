NAPOLI vs SAMPDORIA – Tagliandi in vendita dalle ore 15, Curve a 35 euro

La lunga attesa è terminata. I biglietti per l’ultima gara di campionato tra Napoli e Sampdoria, di domenica4 giugno, alle ore 19, presso lo stadio Diego Armando Maradona, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di questo pomeriggio. La SSCN per l’occasione ha voluto praticare prezzi abbastanza accessibili, si parte dai35 euro per le Curve superiori ai 150 della Tribuna Posillipo. Tuttavia per i settori inferiore, vista la differenza importante di visione della gara, si è deciso di abbassare ulteriormente il costo dei tagliandi delle Curve. Ecco, nel dettaglio, i prezzi per i singoli settori:

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Nisida € 100,00

Distinti superiori € 70,00

Curve superiori € 35,00

Curve inferiori € 5,00

Tribuna Family

Adulti € 15,00

Under 12 € 5,00

Rammentiamo alla tifoseria che come di consueto i biglietti sono in vendita sul sito di Ticketone e nelle ricevitorie associate della città e della provincia.