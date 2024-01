Mercato – Politano non attratto dalle sirene arabe vorrebbe restare a Napoli ma attende un incontro per discutere il rinnovo

Matteo Politano, probabilmente è l’unico giocatore che si è salvato dal naufragio in cui è incappata la nave del Napoli: infatti nelle pagelle delle partite stilate dai giornalisti è stato quasi sempre il migliore. Paradossalmente, rispetto all’annata trionfale dello scudetto, l’esterno azzurro ha incrementato non poco il rendimento ed ha già realizzato cinque reti e fornito tre assist. Un bottino davvero lusinghiero che potrebbe ancora migliorare, se resterà ancora alla corte di Mazzarri. Politano ha attirato l’attenzione di un club arabo che gli ha offerto un ingaggio di 7 milioni a stagione per tre anni, proponendo al club di De Laurtentiis 12 milioni per il suo cartellino. Tuttavia l’ex interista vorrebbe restare a Napoli, pur sapendo che non potrà mai percepire tale ingaggio. Anche il patron è restio a cederlo, specialmente adesso, però finora non c’è mai stato un colloquio col manager Giuffredi per parlare del rinnovo contrattuale. Dunque il calciatore che non disdegnerebbe l’idea di concludere la carriera all’ombra del Vesuvio, attende con ansia la chiamata del presidente per cercare un accordo che lo soddisfi. Qualora, invece, non si addiverrebbe ad un’intesa il Napoli punterebbe le sue carte su Zito Luvumbo del Cagliari, su cui il club partenopeo ha una prelazione d’acquisto.