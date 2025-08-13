IN EVIDENZA

Napoli, Lukaku: “Siamo stati i più forti l’anno scorso, ora iniziamo da zero”

Vincenzo Letizia 13 Agosto 2025

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, nel corso dell’intervista rilasciata a Radio CRC ha parlato anche del rapporto che lo lega al tecnico Antonio Conte, che è stato il principale artefice del suo arrivo in azzurro nella passata stagione.

Queste le sue parole sul condottiero del club partenopeo: “Il mister mi dice sempre che ogni sfida è un momento per dimostrare quanto sei forte come squadra: questa è l’unica motivazione di cui ho bisogno per entrare in campo. Siamo stati i più forti l’anno scorso, ora iniziamo da zero ed è bello di dover ridimostrare le nostre capacità e migliorare”.

L’ex Inter parla poi de sogno Champions League, ma vola basso: “Al momento penso solo alla prima partita del campionato: abbiamo lavorato tanto, abbiamo ancora una settimana per prepararci bene ed io aspetto l’inizio della Serie A”.

Sul fatto di essere più altruista: “Con l’esperienza il gioco diventa più lento per me, è più facile leggere le partite tatticamente e mi preparo con lo staff molto bene. Vediamo molti video sulle altre squadre e poi davanti alla porta cerco di rimanere sempre con la freddezza giusta per metterla dentro. Lingua napoletana? I fisioterapisti mi stanno aiutando, ci siamo detti di dover imparare un po’ in più”.

Vincenzo Letizia

