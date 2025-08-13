SUPERCOPPA UEFA – Che show a Udine! Il Psg risale da 0-2 al 94′, batte il Tottenham ai rigori e alza il trofeo

A Udine va in scena un vero e proprio psicodramma: dopo una partita perfetta, il Tottenham di Thomas Frank si fa rimontare dal Psg negli ultimi 10 minuti e perde ai calci di rigore. Prima Supercoppa Europea della storia per i francesi, che esultano davanti ai 7000 tifosi arrivati dalla capitale. Ai gol di van de Ven e Romero (papera di Chevalier) hanno risposto i subentrati Lee e Ramos: il portiere francese che ha sostituito l’esiliato Donnarumma si è riscattato dal dischetto, parando il penalty proprio a van de Ven.

PRIMO TEMPO

Partono meglio gli inglesi, più freschi rispetto alla squadra di Luis Enrique viste le 5 settimane di allenamenti alle spalle. La prima occasione è però del Psg, con Kvara che dal centro dell’area di rigore mastica la conclusione col destro. Ma il piano di Frank funziona soprattutto sulla destra, con Porro e Kudus che non fanno respirare Nuno Mendes. Il gol del vantaggio, meritatissimo, arriva al minuto 39: Palhinha gira verso la porta in acrobazia, Chevalier manda sulla traversa ma van de Ven è il più veloce sul tap-in.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con lo stesso copione: Pedro Porro pennella dai 40 metri, Romero stacca di testa da solo e supera un goffo Chevalier. All’ora di gioco Luis Enrique prova a scuotere il Psg con i cambi: Kang-in Lee entra bene e al minuto 85 di sinistro dal limite dell’area accorcia. Ma è Goncalo Ramos a mandare in delirio i 5000 tifosi francesi, pareggiando di testa al minuto 94 (con 6 di recupero). Si va ai rigori.

RIGORI

Si calcia sotto la curva del Tottenham: segna Solanke, sbaglia Vitinha e Bentancur fa 0-2. Ramos di potenza accorcia, Chevalier si riscatta su van de Ven e Dembelé la pareggia: 2-2 dopo 3 rigori a squadra. Tel calcia malissimo, Lee segna e porta avanti il Psg. Dopo il gol di Porro, l’ultimo rigore lo segna Nuno Mendes: il Psg porta a casa la sua prima, storica Supercoppa Europea.

