Raspadori si presenta: essere allenato da Simone è un privilegio, l’Atletico Madrid è un sogno

Dopo 109 presenze e 18 reti in tre stagioni con cui ha contribuito alla vittoria di due Scudetti, Giacomo Raspadori ha salutato il Napoli e l’Italia ed è voltato in Spagna per una nuova parentesi della sua carriera con la maglia dell’Atletico Madrid di Simeone. Nella giornata di ieri i due club hanno annunciato l’accordo per il trasferimento del classe 2000 che si è legato ai Colchoneros per i prossimi cinque anni.

Queste le prime parole di Raspadori rilasciate ai canali ufficiali dell’Atletico: “Sono super felice ed emozionato, nemmeno nel migliore dei sogni si può pensare di vestire la maglia di un club così importante come l’Atletico Madrid. Sono orgoglioso di avere questa possibilità, non vedo l’ora di scendere in campo e far gioire i tifosi. Sono super carico e super felice. Aver vinto due scudetti in Italia è stato molto importante, mi porta qui con grande carica e voglia. Farò di tutto per vincere qualcosa anche qui. Penso non ci sia niente di più bello che con sacrificio, sudore e determinazione di riuscire a vincere dei trofei.

Penso di potermi descrivere in primis molto rispettoso e ambizioso, sempre cercando di mettere il bene della squadra davanti a tutto. In campo ho sempre il massimo senza risparmiarmi, senza pensare a quello che viene dopo. Magari con poche parole, ma con l’atteggiamento cerco di essere d’esempio a chi è intorno a me.

Essere allenato da Simeone è una cosa grandissima, è un allenatore totale. Ha dimostrato tantissimo, ha sempre fatto vedere che le sue squadre hanno caratteristiche ben precise, l’ho sempre ammirato molto e mi incuriosisce lavorare con lui. Sono super emozionato e super felice di conoscerlo e di lavorarci insieme.

La grandezza del tifo e di quanto i tifosi amano questo club, si sente. Spero insieme a tutta la squadra di regalare tante gioie a questa tifoseria. Io l’ho vissuta da italiano ma si vede una passione grandissima per una maglia importantissima nel mondo”.