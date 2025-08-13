BREVI

Raspadori si presenta: essere allenato da Simone è un privilegio, l’Atletico Madrid è un sogno

Vincenzo Letizia 13 Agosto 2025 0 1 min read

Dopo 109 presenze e 18 reti in tre stagioni con cui ha contribuito alla vittoria di due Scudetti, Giacomo Raspadori ha salutato il Napoli e l’Italia ed è voltato in Spagna per una nuova parentesi della sua carriera con la maglia dell’Atletico Madrid di Simeone. Nella giornata di ieri i due club hanno annunciato l’accordo per il trasferimento del classe 2000 che si è legato ai Colchoneros per i prossimi cinque anni.

Queste le prime parole di Raspadori rilasciate ai canali ufficiali dell’Atletico: “Sono super felice ed emozionato, nemmeno nel migliore dei sogni si può pensare di vestire la maglia di un club così importante come l’Atletico Madrid. Sono orgoglioso di avere questa possibilità, non vedo l’ora di scendere in campo e far gioire i tifosi. Sono super carico e super felice. Aver vinto due scudetti in Italia è stato molto importante, mi porta qui con grande carica e voglia. Farò di tutto per vincere qualcosa anche qui. Penso non ci sia niente di più bello che con sacrificio, sudore e determinazione di riuscire a vincere dei trofei.

Penso di potermi descrivere in primis molto rispettoso e ambizioso, sempre cercando di mettere il bene della squadra davanti a tutto. In campo ho sempre il massimo senza risparmiarmi, senza pensare a quello che viene dopo. Magari con poche parole, ma con l’atteggiamento cerco di essere d’esempio a chi è intorno a me.

Essere allenato da Simeone è una cosa grandissima, è un allenatore totale. Ha dimostrato tantissimo, ha sempre fatto vedere che le sue squadre hanno caratteristiche ben precise, l’ho sempre ammirato molto e mi incuriosisce lavorare con lui. Sono super emozionato e super felice di conoscerlo e di lavorarci insieme.

La grandezza del tifo e di quanto i tifosi amano questo club, si sente. Spero insieme a tutta la squadra di regalare tante gioie a questa tifoseria. Io l’ho vissuta da italiano ma si vede una passione grandissima per una maglia importantissima nel mondo”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

LUTTO – Tragedia per il giocatore del Bari, Verreth: morto il figlio di un anno in Belgio

Una tragedia ha colpito il mondo del calcio e, in particolare, la squadra del Bari. Matthias Verreth, centrocampista belga da poco approdato in Puglia, ha ricevuto […]

27 Luglio 2025 0 1 min read

MONDIALE PER CLUB, Bayern Monaco-Boca Juniors 2-1: primo ko per una sudamericana

La prima squadra sudamericana a cadere al Mondiale per Club è il Boca Juniors. Nella notte la squadra di Miguel Angel Russo ha perso 1-2 contro […]

21 Giugno 2025 0 1 min read

CALCIOMERCATO – Udinese, ceduto Bijol al Leeds. Piaceva al Napoli

L’Udinese è pronta a registrare la prima cessione di questa finestra di mercato estiva. Jaka Bijol è a un passo dal trasferimento al Leeds United per una […]

17 Giugno 2025 0 34 sec read

MONDIALE PER CLUB – Il Chelsea vola in finale sulle ali di Joao Pedro (doppietta): 2-0 al Fluminense

Il Chelsea è il primo finalista di questo Mondiale per Club! Gli uomini di Enzo Maresca si sono imposti per 2-0 contro la Fluminense grazie alla doppietta di Joao Pedro alla […]

8 Luglio 2025 0 30 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui