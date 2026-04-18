PRIMI ANTICIPI DI A – 33esimo turno: l’Inter travolge il Cagliari, nuovo tonfo del Como, a Reggio Emilia, con il Sassuolo

I primi due anticipi della 33esima giornata di serie A, giocati ieri, hanno visto l’ennesima goleada della capolista Inter, per 3 a 0, a San Siro, sul Cagliari, vittoria che consolida il primato in classifica. Nell’altra gara, nuovo k o del Como, contro il Sassuolo, al Mapei Stadium, che si aggiudica la posta in palio per 2 a 1. Quest’oggi, sono in calendario altri tre anticipi: si parte alle 15 con Udinese – Parma, quindi alle 18 sarà la volta di Napoli – Lazio ed infine in serata il match fra Roma e Atalanta.