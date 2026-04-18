LE ALTRE DI A

PRIMI ANTICIPI DI A – 33esimo turno: l’Inter travolge il Cagliari, nuovo tonfo del Como, a Reggio Emilia, con il Sassuolo

Armando Fico 18 Aprile 2026 0 26 sec read

I primi due anticipi della 33esima giornata di serie A, giocati ieri,  hanno visto l’ennesima goleada della capolista Inter, per 3 a 0, a San Siro, sul Cagliari, vittoria che consolida  il primato in classifica. Nell’altra gara, nuovo k o del Como, contro il Sassuolo, al Mapei Stadium, che si aggiudica la posta in palio per 2 a 1. Quest’oggi, sono in calendario altri tre anticipi: si parte alle 15 con Udinese – Parma, quindi alle 18 sarà la volta di Napoli – Lazio ed infine in serata il match fra Roma e Atalanta. 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Brasile-Belgio LIVE, le formazioni ufficiali

Questo è il quinto confronto diretto tra le due squadre: il Belgio ha vinto il primo in amichevole nel 1963, mentre il Brasile ha ottenuto […]

6 Luglio 2018 0 1 min read

ANTICIPI DEL SABATO DI A – Bene le due milanesi, malissimo la Juve

Si sono disputati, ieri, tre anticipi validi per la nona giornata di serie A. Il match clou, Milan – Juventus, si è concluso con il […]

9 Ottobre 2022 0 40 sec read

De Bruyne è sempre il Fab One

Dopo cinque mesi di stop, Kevin De Bruyne torna titolare nel Napoli di Conte. Analisi del suo impatto tattico nel 3-4-2-1 e il futuro tra club e nazionale.

22 Marzo 2026 0 2 min read

Leclerc bambino, l’intervista di 10 anni fa. VIDEO

Fenomeno Leclerc. L’enfant prodige, scelto dalla Ferrari come pilota per la prossima stagione, dispensava consigli per la guida già alla tenera età di dieci anni. Un’intervista […]

12 Settembre 2018 0 42 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui