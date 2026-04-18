NAPOLI–X

Formazione azzurra di oggi – Conte rivede i suoi piani e conferma i Fab 4, rinunciando, ancora una volta, ad Allison Santos

Armando Fico 18 Aprile 2026 0 1 min read

Partita importantissima quella di oggi, per il Napoli, contro la Lazio, a Fuorigrotta, in chiave seconda posizione e consolidamento zona Champions. Forse Antonio Conte porterà in panchina, dopo un lungo infortunio, il difensore kosovaro Amir Rrahmani, la cui assenza si è fatta sentire e come. Accanto a Buongiorno, ancora dubbi su chi impiegare, Juan Jesus o Beukema? Olivera nuovamente titolare? Lo scopriremo solo un’ora prima della partita. A centrocampo, il tecnico salentino non vuol rinunciare al famoso quartetto composto da Anguissa, Lobotka, Mc Tominay e De Bruyne, per cui non impiegherà.. come si vociferava, il brasiliano Allison Santos dal primo minuto. Una decisione alquanto discutibile, visto il mal di gol degli azzurri che segnano pochissimo. Dunque, contro i biancocelesti di Sarri, che torna al Maradona da avversario, vedremo i soliti noti. Per quanto riguarda gli avversari,  la seconda squadra capitolina  vive un momento particolare, in bilico tra un torneo, oramai senza alcuna ambizione ed un impegno imminente molto difficile, ossia  il ritorno della semifinale di Coppa Italia, contro l’Atalanta di mercoledì prossimo,  che potrebbe salvare un’annata, attualmente  fallimentare. L’allenatore della Lazio non avrà a disposizione Maldini e Marusic non al meglio della forma. In avanti  Dia con Cancellieri e Zaccagni ai lati. In mediana, invece  conferme per Basic, mentre  Dele-Bashiru, Patric e Isaksen dovrebbero partire dalla panchina.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Addio a Giorgio Forattini, il re della satira con le vignette in Prima pagina

Il disegnatore e giornalista Giorgio Forattini, autore di vignette di satira politica che sono state le  prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali […]

4 Novembre 2025 0 4 min read

COPPA ITALIA- A breve partirà la vendita dei tagliandi per il quarto di finale contro il Como del 10 febbraio al Maradona

Il prossimo 10 febbraio, alle ore 21, il Napoli sarà chiamato, davanti al proprio pubblico, ad affrontare il Como di mister Fabregas nella gara secca […]

30 Gennaio 2026 0 51 sec read

ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI VS ROMA – Partenopei a caccia del bis dell’Olimpico per evitare l’aggancio dei giallorossi

Domenica sera, al Maradona, per il posticipo della 25esima tornata diserie A, il Napoli avrà di fronte la squadra di Gaseprini, già battuta, nel girone […]

13 Febbraio 2026 0 2 min read

LE INTERVISTE – Antonio Conte post Chelsea-Napoli: “Orgoglio e rammarico, Joao Pedro ha fatto la differenza”

C’è un’immagine che riassume la notte europea del Napoli: Antonio Conte sotto lo spicchio dei tifosi azzurri, tra applausi e quel volto tirato di chi […]

28 Gennaio 2026 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui