Formazione azzurra di oggi – Conte rivede i suoi piani e conferma i Fab 4, rinunciando, ancora una volta, ad Allison Santos

Partita importantissima quella di oggi, per il Napoli, contro la Lazio, a Fuorigrotta, in chiave seconda posizione e consolidamento zona Champions. Forse Antonio Conte porterà in panchina, dopo un lungo infortunio, il difensore kosovaro Amir Rrahmani, la cui assenza si è fatta sentire e come. Accanto a Buongiorno, ancora dubbi su chi impiegare, Juan Jesus o Beukema? Olivera nuovamente titolare? Lo scopriremo solo un’ora prima della partita. A centrocampo, il tecnico salentino non vuol rinunciare al famoso quartetto composto da Anguissa, Lobotka, Mc Tominay e De Bruyne, per cui non impiegherà.. come si vociferava, il brasiliano Allison Santos dal primo minuto. Una decisione alquanto discutibile, visto il mal di gol degli azzurri che segnano pochissimo. Dunque, contro i biancocelesti di Sarri, che torna al Maradona da avversario, vedremo i soliti noti. Per quanto riguarda gli avversari, la seconda squadra capitolina vive un momento particolare, in bilico tra un torneo, oramai senza alcuna ambizione ed un impegno imminente molto difficile, ossia il ritorno della semifinale di Coppa Italia, contro l’Atalanta di mercoledì prossimo, che potrebbe salvare un’annata, attualmente fallimentare. L’allenatore della Lazio non avrà a disposizione Maldini e Marusic non al meglio della forma. In avanti Dia con Cancellieri e Zaccagni ai lati. In mediana, invece conferme per Basic, mentre Dele-Bashiru, Patric e Isaksen dovrebbero partire dalla panchina.