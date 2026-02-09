IL PUNTO SULLA A, 24esimo turno – Inter a valanga sul Sassuolo, Juve pari in extremis con la Lazio, a Torino, successi per Lecce e Parma

La domenica calcistica di serie A, valida per il 24esimo turno di campionato, ha visto la capolista Inter travolgere, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo per 5 a 0, mentre la Juventus ha acciuffato, per i capelli, il pareggio, allo Stadium, contro laLazio, che era andata sul 2 a 0, una frenata che allontana i bianconeri dal Milan e dal Napoli, per la zona Champions. In coda vittorie importanti, in ottica salvezza per il Lecce, al Via del Mare, per 2 a 1, sull’Udinese e del Parma, 1-0 al Dall’Ara, nel derby regionale col Bologna. Oggi sono in programma due posticipi: Atalanta – Cremonese e Roma – Cagliari. Ricordiamo che non si è giocata la partita fra i rossoneri di Allegri ed il Como per via delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina. Il match sarà recuperato il giorno 18 febbraio.