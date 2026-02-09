LE ALTRE DI A

IL PUNTO SULLA A, 24esimo turno – Inter a valanga sul Sassuolo, Juve pari in extremis con la Lazio, a Torino, successi per Lecce e Parma

Armando Fico 9 Febbraio 2026 0 40 sec read

La domenica calcistica di serie A, valida per il 24esimo turno di campionato, ha visto la capolista Inter travolgere, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il  Sassuolo per 5 a 0, mentre la Juventus ha acciuffato, per i capelli, il pareggio, allo Stadium, contro laLazio, che era andata sul 2 a 0, una frenata che allontana i bianconeri dal Milan e dal Napoli, per la zona Champions. In coda vittorie importanti, in ottica salvezza per il Lecce, al Via del Mare, per 2 a 1, sull’Udinese e del Parma, 1-0 al Dall’Ara, nel derby regionale col Bologna. Oggi sono in programma due posticipi: Atalanta – Cremonese e Roma – Cagliari. Ricordiamo che non si è giocata la partita fra i rossoneri di Allegri ed il Como per via delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina. Il match sarà recuperato il giorno 18 febbraio.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Corini non ci sta: “Non mi dimetto, ma Palermo è diventata Hiroshima”

Esonerato, anzi no. O forse sì. Sassuolo-Palermo è l’ennesima partita della vita per Eugenio Corini, che ha vissuto una settimana in bilico e che alla […]

13 Gennaio 2017 0 3 min read

Ancelotti: “Per lo Scudetto non manca molto”

Verdi avrà problemi a trovare spazio considerata l’importanza tattica di Callejon?No, Verdi può giocare in diverse posizioni, quindi non vedo dualismi. Ci saranno ovviamente giocatori […]

24 Agosto 2018 0 15 sec read

Juventus, Vidal rassicura: “Differenza reti? Il turno lo passiamo sicuro”

Dopo le errore dal dischetto che, pur nella vittoria contro l’Olympiacos, lascia i bianconeri dietro i greci a causa degli scontri diretti, il centrocampista…

6 Novembre 2014 0 1 min read

Padova-Brescia 1-1

1 Gennaio 1970 0 15 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui