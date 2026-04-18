NewsMix24

Rapina al Vomero: banca assaltata è quella di Paolo Del Genio

Redazione 18 Aprile 2026 0 49 sec read

I miei pochi risparmi sono custoditi in quella banca di Piazza Medaglie d’oro dove c’è stata la rapina“. Lo ha rivelato il giornalista Paolo Del Genio durante la consueta diretta del programma Linea Calcio su Canale 8.“E’ la mia filiale da sempre perché da ragazzo abitavo con i miei genitori a cento metri da quella banca e io e la mia famiglia abbiamo sempre avuto il conto corrente – ha spiegato il popolarissimo giornalista e opinionista – Ora possiamo parlarne con il sorriso sulle labbra perché per fortuna tutto è finito bene, ma io conosco praticamente tutti all’interno di quella banca”.
Del Genio ha anche ironizzato su conti correnti e grazie cifre del calcio mondiale: “Parliamo tutte le sere di milioni di euro, ma sono state messe a rischio le mie due lire in quella banca; ci rido sopra e lo ripeto perché al di là delle indagini che ci saranno è finito tutto bene e non ci sono state conseguenze fisiche per le persone coinvolte“.

ForzaPartenope.it

Redazione

View More Posts

Magoni, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo a NM LIVE

NM LIVE – Magoni: “A Torino al Napoli è mancato qualcosa, Lucca? Ha bisogno di tempo, quella di Hojlund è un’assenza pesante per gli azzurri” […]

20 Ottobre 2025 0 8 min read

Riforma arbitri dopo le proteste, Gravina spinge per una classe d’elite indipendente

Le società protestano e si fanno sentire, la Federazione è pronta per provare a dare qualche risposta nel breve termine. La questione arbitrale è sempre più al centro […]

26 Febbraio 2026 0 1 min read

Napoli, mercato a saldo zero e scelte discutibili: Noa Lang sacrificato per Laurentié?

Il mercato a saldo zero imposto al Napoli inizia a presentare il conto, e lo fa nel modo più controverso possibile. Tra le operazioni finite […]

2 Gennaio 2026 0 31 sec read

Crollo del Napoli, la stampa estera parla di “notte del terrore”

La pesante sconfitta subita dal Napoli in Champions League non è passata inosservata oltremanica: la stampa internazionale parla di “notte del terrore” per descrivere il […]

22 Ottobre 2025 0 55 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui