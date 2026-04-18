Rapina al Vomero: banca assaltata è quella di Paolo Del Genio

“I miei pochi risparmi sono custoditi in quella banca di Piazza Medaglie d’oro dove c’è stata la rapina“. Lo ha rivelato il giornalista Paolo Del Genio durante la consueta diretta del programma Linea Calcio su Canale 8.“E’ la mia filiale da sempre perché da ragazzo abitavo con i miei genitori a cento metri da quella banca e io e la mia famiglia abbiamo sempre avuto il conto corrente – ha spiegato il popolarissimo giornalista e opinionista – Ora possiamo parlarne con il sorriso sulle labbra perché per fortuna tutto è finito bene, ma io conosco praticamente tutti all’interno di quella banca”.

Del Genio ha anche ironizzato su conti correnti e grazie cifre del calcio mondiale: “Parliamo tutte le sere di milioni di euro, ma sono state messe a rischio le mie due lire in quella banca; ci rido sopra e lo ripeto perché al di là delle indagini che ci saranno è finito tutto bene e non ci sono state conseguenze fisiche per le persone coinvolte“.

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