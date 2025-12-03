INTERVISTE

LE INTERVISTE – Ambrosino: “Conte crede in noi giovani. Io e Vergara sempre pronti”

Vincenzo Letizia 3 Dicembre 2025 0 1 min read

Nella notte che ha riportato il Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia, a brillare non sono stati soltanto i titolari: Giuseppe Ambrosino, uno dei talenti più promettenti del vivaio azzurro, ha raccontato le sue sensazioni dopo la gara, soffermandosi sul rapporto con Antonio Conte, sul valore della fiducia e sulla crescita dei giovani nel progetto tecnico. Un’intervista che conferma quanto il Napoli stia iniziando a guardare con decisione al futuro.

Vittoria sofferta ma fondamentale. Come la commenti?
«Siamo molto contenti, sia per la partita che per il passaggio del turno. Io e Antonio (Vergara) abbiamo fatto una buona gara. Il mister ci teneva particolarmente e siamo riusciti a ottenere il risultato nonostante le difficoltà

Per un napoletano, giocare al Maradona ha un sapore speciale.
«Per noi napoletani è sempre un’emozione in più giocare qui. Sono molto felice e spero che, con l’impegno, arrivino altre opportunità

Quanto conta lavorare ogni giorno accanto a campioni affermati e a un allenatore come Conte?
«È motivo di grande orgoglio. Stare nel Napoli, con compagni così importanti e un mister come Conte, è un vantaggio enorme per noi giovani

Sei stato schierato a sinistra. Come ti trovi in quella posizione?
«Ho giocato sull’esterno sinistro, ma qualsiasi ruolo il mister sceglierà per me va bene: darò sempre il massimo. Conte tiene in considerazione tutti. Io e Vergara cerchiamo di dare sempre tutto in allenamento: poi decidere spetta a lui

Vincenzo Letizia

