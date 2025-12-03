LE INTERVISTE – Buongiorno e Milinkovic Savic esultano per il passaggio del turno: ma ora pensiamo alla Juve

INTERVISTE

3 Dicembre 2025

Al termine del match di coppa Italia tra Napoli e Cagliari vinto dai partenopei solo dopo i calci di rigore, i colleghi di Sport Mediaset hanno sentito due dei protagonisti della lotteria dei penalty: Buongiorno e Milinkovic Savic.

Alessandro Buongiorno, è stato autore del rigore finale: “I rigori sono sempre difficili da affrontare, siamo contenti di essere passati. Quanto pesava quel pallone dell’ultimo calcio di rigore? Pesava sicuramente tanto, sono andato sul dischetto convinto senza pensarci troppo. Ora arriva la Juventus in campionato, quanta carica ci dà questa qualificazione ai rigori? Ci dà sicuramente una grande carica, cercheremo di prepararla al meglio in questi giorni con il mister, dopo stasera che cercheremo di riposare”.

A parlare è poi il turno di “MangiafuocoVanja Milinkovic Savic: “Dieci rigori ancora non li avevo mai vissuti, l’importante è aver passato il turno. Ho tirato una fucilata sul rigore? L’importante è che l’ho tirata dentro, poi come l’ho tirata non conta. Sicuramente l’ho tirata meglio di Buongiorno. Mi alleno anche per tirare i rigori oltre che per pararli? No, solo per pararli e basta. Ce li abbiamo i tiratori bravi e quindi non c’è bisogno. Il gol subito? Non penso sia stato un errore, ma un’occasione sfortunata con un rimpallo può succedere. Per me sarà anche un derby contro la Juventus da ex Torino? Per me i tre punti sono i tre punti”.

