LE INTERVISTE – Vergara: "Esordio al Maradona, un sogno". I consigli di Conte e l'ansia ai rigori

Vincenzo Letizia 3 Dicembre 2025

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari.
Quali sono state le tue emozioni? 
“Esordire al Maradona da titolare per la prima è bellissimo, sono emozionatissimo.”
È un sogno che si avvera? 
 “Tutti i ragazzi di Napoli lo sognano, io l’ho realizzato.”
Cosa ti ha detto il mister, Antonio Conte? 
“Niente, che sono stato bravo e che ho dato tutto. Mi dice di essere sempre concentrato.”
Sulla sequenza dei rigori, come ti sei sentito? 
“Avevo tanta ansia, ce ne sono state tante.”
E sul rigore decisivo di Milinkovic-Savic? 
“Me lo aspettavo, in allenamento lo fa sempre.”
Che valore ha questa vittoria per la squadra? 
“La vittoria ci dà tanta carica. Noi che giochiamo meno abbiamo avuto minutaggio, poi vincere aiuta sempre.”
A chi ti ispiri in campo? 
“Il mio riferimento era Zielinski, mi piaceva tantissimo.”

Vincenzo Letizia

