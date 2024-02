Calzona a Sky – “Il problema della squadra è solamente mentale, occorre resettare il passato e ricominciare da zero”

Al termine della conferenza stampa della vigilia di Napoli vs Barcellona, il neo tecnico azzurro Calzona si è concesso ai microfoni di Sky Sport , evidenziando che il vero probema dei giocatori non è fisico, bensì mentale. Ma ecco, nel dettaglio le dichiarazioni rese all’emittente a pagamento:

“ Sono arrivato qui perché credo nel rilancio di questa squadra che ha solo bisogno di risolvere un problema mentale, per cui occorre resettare il passato, sgombrare la mente e pensare solo al presente e al futuro. Ho provato un’immensa emozione percorrendo la tagenziale per arrivare a Fuorigrotta, mi sento felice per essere ritornato a Napoli e farò di tutto per dare delle soddsfazioni ai tifosi napoletani. che non meritano altre amarezze. La mia politica è quella di dare un gioco ai ragazzi che devono secenderein campo per divertertirsi, dimenticando, in fretta, i risultati negstivi. Il Presidente De Laurentiis si è dimostrato molto cortese nei miei riguardi e mi ha chiesta, senza alcuna pressione, di fare il meglio possibile per cercare di risollevare questa intricata situazione di classifica. So perfettamente quali sono gli obiettividel Napoli e sono certo che si possa fare bene da qui a fine stagione. Noi siamo il Napoli e non dobbiamo avere paura di misurarci con le big, domani c’è il Barcellona, tanto di rispetto per i campioni che sono nel team blaugrana ma abbiamo il compito di affrontare ogni gara per vincere e dare delle gioie ai nostri sostenitori. Io sono un fautore del 4/3/3 ma sono cosciente che i giocatori hanno imparato a giocare con più moduli. Certo ci vorrà un pò di tempo per migliorare, mi adatterò alle caratteristiche della rfosa a mia disposizione e credo che le cose possano cambiare da un momento all’altro.”