LE INTERVISTE – Pisacane promuove il suo Cagliari: “Prestazione di carattere, dobbiamo continuare così”

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha analizzato ai microfoni di Sport Mediaset la sconfitta ai rigori in Coppa Italia contro il Napoli. Un’eliminazione amara, ma che l’allenatore rossoblù legge come un segnale forte da parte della sua squadra, capace di uscire dal “Maradona” con la consapevolezza di potersi giocare le proprie carte nel prosieguo della stagione.

Pisacane parte da ciò che più gli è piaciuto: la reazione del gruppo.

«La mia squadra ha dato una grandissima risposta — ha dichiarato — venire al Maradona e fare una partita così ci fa capire che dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione. Deve essere un punto di partenza».

Pur con tanti volti nuovi nell’undici iniziale, il Cagliari ha retto l’urto, crescendo alla distanza: «Nel primo tempo siamo stati un po’ timidi, è normale quando ci sono tanti giocatori nuovi dal primo minuto. Nella ripresa abbiamo fatto la nostra gara. Resta l’amaro per il risultato, ma conosciamo il nostro obiettivo: con questo carattere potremo raggiungerlo».

Pisacane ha apprezzato anche la freddezza dei suoi ragazzi dal dischetto: «Sono tutti giovani validi, se sono qui è perché hanno qualità. Hanno avuto sangue freddo».

E sui singoli, un passaggio inevitabile su Sebastiano Esposito, tra i più in forma: «Non mi piace fare distinzioni, ma ci sono diversi calciatori con qualità importanti. Seba in questo momento è in fiducia, ha superato un periodo complicato sotto porta: deve continuare così».

Il Cagliari esce dalla Coppa Italia a testa alta. Pisacane lo sa, e prova a trasformare una sconfitta in una traccia da seguire per il futuro.