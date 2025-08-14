ANTEPRIMA PARTITA

Castel di Sangro – Il Napoli chiude il ritiro abruzzese con l’amichevole contro l’Olympiakos, alle ore 18

Armando Fico 14 Agosto 2025 0 57 sec read

Ultimo giorno di ritiro, per il Napoli, in quel di Castel di Sangro, dove, nel tardo pomeriggio, gli azzurri affronterano, per chiudere il programma delle amichevoli estive,  l’Oyimpiakos. Un test assai probante he ci dirà qualcosa in più sulle condizioni attuali della squadra di Conte, ancora, tuttavia da completare, a nove giorni dal debutto in campionato con il Sassuolo.Molto probabilmente, da quanto fatto capire dal tecnico leccese, ieri, in conferenza stampa, contro i greci scenderà in campo il Napoli dello scorso campionato, con la sola eccezione del belga De Buyne, fuoriclasse che fa la differenza. Pertanto l’undici partenopeo  si disporrà sul rettangolo verde del Teofilo Patini,  con il canonico 4-3-3, insito, da sempre, nel dna della formazione campione d’Italia. Per i greci, invece, sarà l’ottava amichevole prima di incontrare anche l’Inter. L’allenatore José Luis Mendilibar adotterà  il 4-2-3-1, schierando quasi tutti i titolari. Vediamo, quindi, le possibili formazioni di questa sera:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

Olympiakos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi. Allenatore: Mendilibar.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

ANTEPRIMA PARTITA Napoli vs Inter

Sta per partire, domani, con il trentunesimo turno, il rush finale di questo atipico campionato di calcio di serie A,  influenzato molto dalle vicende della […]

16 Aprile 2021 0 3 min read

ANTEPRIMA PARTITA – SASSUOLO-NAPOLI: Higuain-Callejon tandem d’attacco, insigne sulla trequarti

Domenica 23 agosto, ore 20.45, si gioca Sassuolo-Napoli. Dopo l’addio di Benitez e le scorie della passata stagione, gli azzurri ripartono dal campionato e in […]

20 Agosto 2015 0 1 min read

ANTEPRIMA FIORENTINA-NAPOLI, probabili undici in campo

Fiorentina-Napoli è l’anticipo del sabato sera della 1^ giornata della nuova Serie A. Una delle sfide più interessanti del weekend, che potrà già dare qualche […]

24 Agosto 2019 0 1 min read

ANTEPRIMA PARTITA – Napoli-Sampdoria: rientra Gargano in mediana, Higuain in attacco

Domani, ore 20.45, si gioca Napoli-Sampdoria. Una sfida che visti gli ultimi scenari di serata (la Roma ha perso a Milano) riveste un’importanza capitale per […]

25 Aprile 2015 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui