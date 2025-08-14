Castel di Sangro – Il Napoli chiude il ritiro abruzzese con l’amichevole contro l’Olympiakos, alle ore 18

Ultimo giorno di ritiro, per il Napoli, in quel di Castel di Sangro, dove, nel tardo pomeriggio, gli azzurri affronterano, per chiudere il programma delle amichevoli estive, l’Oyimpiakos. Un test assai probante he ci dirà qualcosa in più sulle condizioni attuali della squadra di Conte, ancora, tuttavia da completare, a nove giorni dal debutto in campionato con il Sassuolo.Molto probabilmente, da quanto fatto capire dal tecnico leccese, ieri, in conferenza stampa, contro i greci scenderà in campo il Napoli dello scorso campionato, con la sola eccezione del belga De Buyne, fuoriclasse che fa la differenza. Pertanto l’undici partenopeo si disporrà sul rettangolo verde del Teofilo Patini, con il canonico 4-3-3, insito, da sempre, nel dna della formazione campione d’Italia. Per i greci, invece, sarà l’ottava amichevole prima di incontrare anche l’Inter. L’allenatore José Luis Mendilibar adotterà il 4-2-3-1, schierando quasi tutti i titolari. Vediamo, quindi, le possibili formazioni di questa sera:
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.
Olympiakos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi. Allenatore: Mendilibar.