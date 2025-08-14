Serie A – Mancano solo nove giorni all’inizio del nuovo campionato 2025/26

Ci siamo quasi, l‘attesa spasmodica dei calciofilii taliani sta per terminare; dopo tremesi di astinenza i tifosi delle squadre nostrane potranno, finalmente, rivedere all’opera i loro beniamini. Ad apire la serie A 205/26, che porterà ai Mondiali, sarà il Napoli Campione d’Italia, che, sabato 23 agosto, sarà ospite, al Mapei Stadium, di Reggio Emilia, nell’anticipo con il Sassuolo, appena ritornato in massima serie. Come al solito, di questi tempi, addetti ai lavori e bookmakers stilano la grioglia di partenza che non sempre viene rispettata a fine stagione, come per esempio, è successo nello scorso torneo. Chi avrebbe mai scommesso un euro sullo scudetto degli azzurri? Credo nessumo, neanche il più ottimista sostenitore della compagine partenopea. Naturalente, in pole position, ci sono Napoli e Inter che, secondo logica, riprenderanno a darsi battaglia. La squadra di Antonio Conte, rivoluzionata nel mercato estivo e forte di un fuoriclasse quale Kevin De Bruyne, gode del favore del pronostico, Una sua conferma è quotata a 2,50, segue la formazione nerazzurra a 4,25. In terza posizione, pari merito, ci sono Milan e Juve, date a 5,50. Molto più distanti l’Atalanta e la Roma. Ma dopo il trionfo inatteso della stagione passata, i partenopei saranno capaci di ripetersi e di conquistare il quinto tricolore della storia del club azzurro? A maggio prossimo l’ardua sentenza!