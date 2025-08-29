BETTING – Serie A, quote da vittoria per il Napoli contro il Cagliari: Conte punta ancora sui gol di McTominay e De Bruyne

ROMA – Il Maradona è pronto a riabbracciare i Campioni d’Italia. Il Napoli torna nel proprio stadio per il debutto in questa stagione di Serie A davanti ai propri tifosi. Ad attenderlo, il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce dall’1-1 con la Fiorentina, ma che ha perso le ultime due sfide contro i partenopei, senza peraltro mai segnare. E anche la partita di sabato sera si preannuncia in salita, come confermano i bookmaker: vale infatti 1,30 su Snai e 1,32 su 888sport una vittoria dei padroni di casa, mentre si sale a 9,75 per un’affermazione ospite, assente in campionato a Napoli dal 2019, come riporta Agipronews. Il pari, invece, che in Campania manca dal 2021, è fissato a quota 5,25. Nonostante nella prima giornata di campionato entrambi i match siano finiti con due reti totali, stavolta è in pole l’Over, a 1,75, rispetto all’Under, in lavagna a 1,95. Tra i risultati esatti, comanda il 2-0 a 5,75, stesso esito dell’ultimo incontro a Napoli, seguito dall’1-0 a 6,25. Chiude il podio il 3-0 a 8.
MARCATORI – Scott McTominay ha cominciato la nuova stagione rivelandosi ancora una volta decisivo. Ecco perché Antonio Conte punta su un suo gol anche contro il Cagliari: opzione fissata a 2,50. Davanti allo scozzese, a 2, c’è solo Lorenzo Lucca, in cerca del primo centro in campionato con la maglia azzurra. Chiude il podio a 3,50 il bis di Kevin De Bruyne, dopo aver già realizzato il definitivo 2-0 nella vittoriosa trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tra i sardi, invece, paga 8 un gol dell’ex Gianluca Gaetano.
FP/Agipro