BOLLETTANDO

BETTING – Serie A, quote da vittoria per il Napoli contro il Cagliari: Conte punta ancora sui gol di McTominay e De Bruyne

Vincenzo Letizia 29 Agosto 2025 0 1 min read

ROMA – Il Maradona è pronto a riabbracciare i Campioni d’Italia. Il Napoli torna nel proprio stadio per il debutto in questa stagione di Serie A davanti ai propri tifosi. Ad attenderlo, il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce dall’1-1 con la Fiorentina, ma che ha perso le ultime due sfide contro i partenopei, senza peraltro mai segnare. E anche la partita di sabato sera si preannuncia in salita, come confermano i bookmaker: vale infatti 1,30 su Snai e 1,32 su 888sport una vittoria dei padroni di casa, mentre si sale a 9,75 per un’affermazione ospite, assente in campionato a Napoli dal 2019, come riporta Agipronews. Il pari, invece, che in Campania manca dal 2021, è fissato a quota 5,25. Nonostante nella prima giornata di campionato entrambi i match siano finiti con due reti totali, stavolta è in pole l’Over, a 1,75, rispetto all’Under, in lavagna a 1,95. Tra i risultati esatti, comanda il 2-0 a 5,75, stesso esito dell’ultimo incontro a Napoli, seguito dall’1-0 a 6,25. Chiude il podio il 3-0 a 8.

MARCATORI – Scott McTominay ha cominciato la nuova stagione rivelandosi ancora una volta decisivo. Ecco perché Antonio Conte punta su un suo gol anche contro il Cagliari: opzione fissata a 2,50. Davanti allo scozzese, a 2, c’è solo Lorenzo Lucca, in cerca del primo centro in campionato con la maglia azzurra. Chiude il podio a 3,50 il bis di Kevin De Bruyne, dopo aver già realizzato il definitivo 2-0 nella vittoriosa trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tra i sardi, invece, paga 8 un gol dell’ex Gianluca Gaetano.

FP/Agipro

La giocata del Dir
Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Serie A, Juventus-Napoli sul filo dell’equilibrio: per i bookie prevale il «2». Milan e Inter, quote da riscatto dopo la Champions

Dopo una settimana positiva, con l’annullamento (per ora momentaneo) della penalizzazione e il passaggio in semifinale di Europa League, la Juventus, ora terza in classifica, […]

21 Aprile 2023 0 2 min read

Serie A, a Napoli la Lazio cerca i primi punti. Inter e Juventus, quote da vittoria contro le toscane

  La terza giornata di Serie A, che precede la sosta per le Nazionali, propone un menù ricco di sfide interessanti e di alto livello. […]

2 Settembre 2023 0 2 min read

IL FISCHIETTO – Pairetto di Torno dirigerà Napoli vs Spal

Per il match Napoli vs Spal valido per il 28esimo turno di serie A, di domani sera al San Paolo è stato designato quale arbitro […]

27 Giugno 2020 0 26 sec read

IL PUNTO SULLA A – Terzultima giornata: successi dell’Atalanta con la Roma e della Lazio sull’Empoli, solo un pari della Juve contro la Salernitana

La domenica di serie A, valida per la 36esima giornata di campionato ha decretato i primi verdetti riguardo alle posizioni Champions. Sicuri della partecipazione alla […]

13 Maggio 2024 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui