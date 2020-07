LA PARTITA – Napoli-Sassuolo 2-0, a segno Hysaj e Allan

Il Napoli batte il Sassuolo al San Paolo per 2-0 con le reti di Hysaj e Allan, al Sassuolo annullati 4 gol per fuorigioco.

PRIMO TEMPO

All’8′ minuto passa in vantaggio il Napoli con Elseid Hysaj che va a segno col sinistro da fuori area. Al 20′ azzurri vicini al raddoppio: Zielinski serve un gran pallone a Insigne che in area a tu per tu col portiere prova una conclusione al volo, ma il pallone termina fuori di poco. Al 23′ Napoli ancora propositivo in fase offensiva: gran tiro di Zielinski dalla distanza, il pallone termina di poco a lato. Al 32′ segna il Sassuolo con Djuricic, ma la sua posizione è in fuorigioco l’arbitro annulla il gol. Poco dopo altro gol annullato al Sassuolo: segna Djuricic che approfitta di una respinta di Ospina su un tiro di Traorè, quest’ultimo però è in fuorigioco. Al 45′ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.



SECONDO TEMPO



Al 46′ gran tiro al volo di Zielinski dal limite, il pallone tocca l’esterno della rete. Al 49′ annullato un altro gol al Sassuolo, questa volta è Caputo ad andare in rete ma la sua posizione è irregolare. Al 62′ quarto gol annullato al Sassuolo, Berardi è andato in gol su assist di Caputo che è in offside. All’86’ Napoli vicino al raddoppio con Politano, che effettua una conclusione col sinistro ma il pallone colpisce il palo. Al 90′ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero; al 93′ arriva il raddoppio del Napoli con Allan, che servito da Mertens insacca con un gran tiro dal limite dell’area.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Manolas (59′ Maksimovic), Koulibaly, Hysaj; Fabian (79′ Allan), Lobotka, Zielinski (79′ Elmas); Callejon (67′ Politano), Milik (67′ Mertens), Insigne. A disp: Meret, Luperto, Malcuit, Ghoulam, Demme, Younes, Lozano. All.: Gennaro Gattuso

Sassuolo (4-2-3-1) – Consigli; Muldur (46′ Toljan), Marlon, Ferrari, Rogerio (88′ Manzari); Magnanelli, Locatelli (83′ Kyriakopoulos); Berardi, Djuricic, (83′ Haraslin) Traorè (73′ Raspadori); Caputo. A disp: Pegolo, Turati, Peluso, Magnani, Piccinini, Ghion, Mercati. All.: Roberto De Zerbi

Arbitro: Gianluca Aureliano (Bologna)

Reti: 8′ Hysaj (N), 90′ + 3 Allan (N)

Ammoniti: Mertens (N) Berardi, Djuricic, Marlon (S).

Mariano Potena