Napoli: contro l’Empoli, in Coppa, potrebbero rientrare Koulibaly e Mertens

Messa alle spalle la diciassettesima giornata di campionato, gli azzurri si apprestano ad affrontare l’Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia, per difendere il titolo conquistato a giugno. Mercoledì pomeriggio, allo Stadio Diego Armando Maradona, potrebbero riassaporare il clima partita, almeno per una manciata di minuti, nel finale, sia Koulibaly che Mertens, fuori ormai da quasi un mese, per poi farli giocare da titolari nella prossima gara casalinga di serie A, domenica, contro la Fiorentina. Il centrale senegalese, ieri a Udine, d’altronde, era già in panchina per rientrare nel gruppo, mentre il belga era in tribuna. Koulibaly appare ripresosi dall’infortunio muscolare patito contro la Lazio, prima di Natale. Tuttavia aveva partecipato ad un solo allenamento con i compagni, a Castel Volturno, quindi non era il caso di rischiarlo alla Dacia Arena. Mertens, invece, partito con la squadra non si trovava ancora nelle condizioni di andare in panchina, dato che ha recuperato dall’infortunio alla caviglia solo da poco. L’attaccante, come il difensore, potrebbe andare in campo contro i toscani per uno spezzone di partita, queste sono le intenzioni del tecnico azzurro in vista dell’impegno di Coppa Italia.